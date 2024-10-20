"Кан 11": за несколько часов до нападения ХАМАСа ШАБАК предупредил о возможной атаке

Как сообщила служба новостей "Кан 11", в 02:58 7 октября 2023 года, за три с половиной часа до нападения ХАМАСа на Израиль, Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила силовым структурам о возможности о возможности наступательных действий со стороны группировки. Документ имеет гриф "Совершенно секретно".

Согласно корреспонденту телеканала Сулейман Масуаде, активисты ХАМАСа одновременно задействовали SIM-карты, которые ШАБАК внедрил в их телефоны. Это и послужило индикацией, что группировка планирует нападение.

В предупреждении, направленном ШАБАКом военной разведке, полиции и "Мосаду", говорится, что активность зафиксирована в нескольких бригадах группировки. "Мы не знаем, что конкретно означают эти действия, но речь идет об из ряда вон выходящей активности, которая, при наличии дополнительных сигналов, может указывать на атакующие действия", – отмечается в документе.

Масуаде отмечает, что система безопасности располагала дополнительными сигналами, такими, как спуск командования группировки в туннели. Он подчеркивает: заявления руководства полиции о том, что оно не получало предупреждений о возможности нападения, не соответствует истине.