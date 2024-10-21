Сегодня в Нагарии проходят военные учения, систему оповещения испытывают в Иудее и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что с утра 21 октября в районе города Нагария будут проходить учения. В зоне учений будет наблюдаться высокая концентрация военных и армейской техники. Граждан просят не беспокоиться.

Также сообщается о сегодняшних испытаниях системы оповещения об угрозе. Учебные тревоги прозвучат в ряде населенных пунктах Иудеи и Самарии: в 10:00 – в Офарим, в 10:05 – в Бейт-Арье, в 11:00 – в Атерете, в 11:10 – в Мево Хороне, в 11:20 – в Харше, в 11:30 – в Халамише, в 11:40 – в поселении Нофей Прат, в 11:50 – в Маале Левона.