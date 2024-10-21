В результате обстрела Верхней Галилеи один человек получил легкие ранения

В больницу "Зив" в Цфате доставлен мужчина примерно 40 лет, получивший легкие осколочные ранения в результате ракетного обстрела Верхней Галилеи, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

В 13:13-13:15 21 октября тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи, расположенных к югу от Кирьят-Шмоны. Был зафиксирован ракетный обстрел.