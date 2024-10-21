x
21 октября 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2024
|
21 октября 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате обстрела Верхней Галилеи один человек получил легкие ранения

время публикации: 21 октября 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 13:49
В результате обстрела Верхней Галилеи один человек получил легкие ранения
Пресс-служба МАДА

В больницу "Зив" в Цфате доставлен мужчина примерно 40 лет, получивший легкие осколочные ранения в результате ракетного обстрела Верхней Галилеи, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

В 13:13-13:15 21 октября тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи, расположенных к югу от Кирьят-Шмоны. Был зафиксирован ракетный обстрел.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Тревога к югу от Кирьят-Шмоны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

381-й день войны: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по финансовым структурам "Хизбаллы" в Ливане. Хронология