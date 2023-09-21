ЦАХАЛ планирует разместить лазерные ПРО на границе Газы в 2025 году

Одним из основных пунктов нового пятилетнего плана развития ЦАХАЛа, подготовка которого находится на завершающей стадии, является введение в строй лазерной системы противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор").

Согласно публикации Амира Бухбута на портале Walla, план предусматривает развертывание первых лазерных систем на границе с сектором Газы в 2025 году, а на границе с Ливаном – в 2027 году.

Введение в строй систем, предназначенных для борьбы с ракетами малого радиуса действия и с минометными снарядами, и имеющих низкую стоимость отдельного выстрела (в отличие от системы ПРО "Железный купол", каждый пуск которой стоит десятки тысяч долларов), должно кардинально изменить ситуацию с ракетной угрозой Израилю.

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Также в планах ЦАХАЛа на ближайшие пять лет – строительство солнечных электростанций, которые снизят расходы ЦАХАЛа на электроэнергию, ремонт и модернизация военных баз, внедрение технологий искусственного интеллекта, закупка десятков новых самолетов F-35 и F-15, открытие новых центров предармейской подготовки и вывод военнослужащих ЦАХАЛа из КПП на границах с Палестинской автономией.

В 2019 году министерство обороны Израиля сообщило о прорыве в работе над лазерными системами ПРО. Разработка наземной системы была поручена концерну "Рафаэль", разработка системы воздушного базирования – концерну "Эльбит".

В марте 2022 года министерство представило новую лазерную систему "Щит света", а в апреле того же года опубликовало видео с испытаний системы, способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели – беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты.

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Комментируя испытания, проходившие несколько лет назад на одной из военных баз на юге Израиля, глава управления генерал Янив Ротем сообщил, что "Маген Ор" успешно справился с перехватом минометных снарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, работа над системой продолжается, и в будущем она сможет перехватывать и другие виды целей.

В декабре американский оборонный концерн Lockheed Martin присоединился к израильскому оборонному концерну "Рафаэль" в работе над проектом по разработке системы "Маген Ор".

В мае 2023 года концерн "Рафаэль" представил в Сингапуре морскую версию системы "Маген Ор".

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