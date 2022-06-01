Беннет ознакомился с лазерной системой вооружений "Маген Ор": "Она меняет правила игры"

Глава правительства Нафтали Беннет посетил расположенное на севере Израиля предприятие оборонного концерна "Рафаэль" и ознакомился с новейшей лазерной системой "Маген Ор" ("Щит света"). Разработку представили генеральный директор компании генерал-майор в отставке Йоэль Ар-Эвен и председатель правления Узи Ландау.

Премьер-министру, которого сопровождали генеральный директор министерства главы правительства, военный секретарь, секретарь правительства, были представлены и другие секретные разработки, обеспечивающие безопасность израильских граждан, в частности – системы противоракетной обороны.

"Лазерная система "Рафаэля" меняет стратегический баланс не только для Израиля, но и для всего мира. Она уже сегодня способна сбивать минометные снаряды, беспилотные летательные аппараты и ракеты", – отметил Беннет.

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По его словам, "Маген Ор" меняет правила игры не только за счет противостояния военным угрозам – она наносит удар и по экономике противников. "Они тратят десятки тысяч долларов на ракету, а электричество, потраченное на перехват, обходится нам в пару долларов", – сказал глава правительства.

"Мы несемся вперед, чтобы обеспечить безопасность Израиля. Несмотря на то, что сейчас стратегическое положение стабильно, мы готовы к любому развитию ситуации", – подчеркнул он.

Система перехвата с лазером мощностью более 100 кВт. и радиусом действия 10 километров была представлена Управлением по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры при министерстве обороны (MAФAT) около двух месяцев назад.

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Высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую систему противоракетной обороны, которая включает в себя системы перехвата ракет "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец". Предполагается, что она поступит на вооружение ЦАХАЛа в 2023 году.