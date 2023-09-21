"Кан 11": состоялись рабочие встречи между представителями Израиля и Саудовской Аравии

В последние несколько дней между представителями Израиля и Саудовской Аравии состоялись встречи на рабочем уровне, сообщает телеканал "Кан 11". Содержание встреч запрещено к публикации.

На этом фоне агентство Bloomberg уведомляет, что Белый дом рассматривает соглашения об обороне с Саудовской Аравией и Израилем. Администрация Джо Байдена считает, что одним из способов достижения нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией является предложение всеобъемлющих соглашений по безопасности.

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Вчера наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал интервью каналу Fox и заявил, что Саудовская Аравия не приостанавливала соглашение о нормализации отношений с Израилем. По его словам, "переговоры идут хорошо".

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Ранее американское издание Wall Street Journal пишет, что правительство Израиля сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по вопросам, связанным с развитием ядерной программы Саудовской Аравии.

Тема продвижения мирной ядерной программы в Саудовской Аравии является одной из составляющих мирного урегулирования отношений этой страны с Израилем.

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Данный вопрос обсуждался в ходе встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, прошедшей 20 сентября в Нью-Йорке, на полях 78-й Генеральной ассамблеи ООН.

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Нетаниягу поблагодарил Байдена за продвижение инициативы строительства транспортного коридора между Индией и Европой через Саудовскую Аравию и Израиль, и выразил уверенность, что под предводительством президента США можно будет достичь мирного урегулирования между Израилем и Саудовской Аравией, что, в свою очередь, позволит приблизить достижение мира между Израилем и палестинцами.

Согласно официальному источнику, основная часть встречи была посвящена продвижению нормализации между Израилем и Саудовской Аравией, причем обсуждались подробные детали возможного урегулирования, включая уступки. Было отмечено, что "позиции Израиля и США касательно гражданской ядерной программы Саудовской Аравии идентичны".

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Ранее кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявил в интервью телекомпании Fox News, что королевство "с каждым днем приближается к нормализации отношений с Израилем". При этом он подчеркнул, что палестинский вопрос очень важен для установления отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом. Бин Салман также отметил в интервью, что, если Иран получит в свое распоряжение ядерное оружие, Саудовской Аравии тоже придется обзавестись им.

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Отметим, что среди израильских политиков нет единства мнений по вопросу о поддержке ядерной программы Саудовской Аравии. 19 сентября председатель оппозиционной партии "Наш дом Израиль", депутат Кнессета Авигдор Либерман направил письмо государственному контролеру Матаниягу Энгельману на фоне сообщений о том, что проблематика саудовской ядерной программы не была предметом обсуждения с представителями системы безопасности страны. "В последние месяцы граждане Израиля, включая членов правительства, узнали, что премьер-министр склонен согласиться на саудовскую ядерную программу, которая формально преподносится как программа мирного назначения. По сообщениям СМИ, премьер-министр прилетел в США, чтобы обсудить этот вопрос с чиновниками американской администрации без каких-либо предварительных консультаций с израильскими специалистами в области безопасности и без серьезного обсуждения вопроса на заседании военно-политического кабинета. Я обращаюсь к вам с этим письмом, так как у премьер-министра нет полномочий брать на себя обязательства от имени государства Израиль по вопросам, связанным с ядерной программой Саудовской Аравии, без комплексного обсуждения в кабинете", – сказано в обращении Либермана к госконтролеру. В письме Либермана было отмечено: ""1. Само собой разумеется, что Саудовская Аравия, обладающая одними из крупнейших в мире запасами нефти, не нуждается в мирном атоме (АЭС) для выработки электроэнергии. 2. Программа имеет далеко идущие последствия для безопасности Израиля и всего региона, что может отразиться, например, в чрезвычайно опасной для нас региональной ядерной гонке. 3. Судя по публикациям в СМИ и по известной мне информации, Нетаниягу отказывается проводить всестороннюю углубленную дискуссию по этому вопросу с представителями соответствующих ведомств и сил безопасности. 4. Тот факт, что соглашение позволит Саудовской Аравии иметь ядерное оружие, является в буквальном смысле вопросом войны и мира. 5. Закон напрямую требует, чтобы любое решение, касающееся вопросов войны и мира, проходило через кабинет и получало его одобрение. 6. Столь радикальное решение также требует серьезной подготовительной работы в ряде организаций и ведомств, и совершенно не очевидно, что какая-либо подготовительная работа проводилась. 7. Из этого следует, что премьер-министр Нетаниягу не имеет полномочий договариваться от имени государства Израиль о какой-либо ядерной программе".