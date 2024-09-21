Минздрав Ливана: в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Бейруте убиты не менее 31 человека

Министерство здравоохранения Ливана сообщило в субботу, 21 сентября, что в результате удара, накануне нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в Дахии в Бейруте, убиты не менее 31 человека, 68 ранены. В числе погибших, судя по сообщениям "Хизбаллы", не менее 12 высокопоставленных командиров боевиков.

Напомним, что удар был нанесен в моент совещания командиров спецназа "Радуан" с главой оперативного отдела "Хизбаллы" Ибрагимом Акилом. На совещании присутствовали не менее 20 человек.

Как сообщил ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, совещание проходило в подземном бункере, расположенном в центре жилого района.

Хагари напомнил, что террористы всегда прикрываются мирным населением как щитом.