"Хизбалла" подтвердила гибель командующего спецназом "Радуан" Ибрагима Акила

Руководство "Хизбаллы" подтвердило гибель Ибрагима Акила, командовавшего спецоперациями в этой террористической организации, в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Дахии, на юге Бейрута.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара были убиты не менее 14 человек. Около 60 получили ранения.

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", на совещании командиров спецназа "Радуан" с главой отдела спецопераций "Хизбаллы" Ибрагимом Акилом присутствовали не менее 20 человек. Известно, что среди убитых в результате атаки есть и другие командиры "Радуана".

Как сообщил ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, совещание, во время которого был атакован Ибрагим Акил и командиры "Радуана", проходило в подземном бункере, расположенном в центре жилого района Бейрута.

По данным израильской разведки, Акил исполнял обязанности командира спецподразделения "Радуан" и был архитектором "плана по захвату Галилеи".

Уничтоженные террористы готовили план по захвату Галилеи, согласно которому "Хизбалла" собиралась совершить массированную атаку на северные населенные пункты Израиля, захватить их и убивать мирных жителей, повторяя резню, устроенную ХАМАСом 7 октября 2023 года.

Ибрагим Акил начал свою "карьеру" в "Хизбалле" в 1980-х годах, также он состоял в рядах "Исламского джихада", принимал участие в нескольких терактах, направленных против мирных граждан и международных организаций в различных странах. С 2004 года занимал пост куратора оперативного отдела "Хизбаллы", планируя диверсии, атаки, обстрелы и т.д. Был командиром элитного подразделения "Радуан", целью которого был захват поселений Галиле, убийство солдат и мирных жителей. Акил ответственен за обстрел Авивим в 2019 году, теракт на перекрестке Мегиддо в 2023 году, а также за попытку проникновения террористов "Хизбаллы" на израильскую территорию" во время войны "Железных мечей". В числе прочего Акил известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (погибли 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (погибли 307 человек).

В 2019 году США включили Ибрагима Акила в список террористов, а в 2023-м госдепартамент США объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о местонахождении террориста.

На данный момент в инструкциях Управления тылом никаких изменений нет. Однако пресс-служба ЦАХАЛа напоминает, что бдительно следит за ситуацией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил на день запланированный вылет в США. Возможны дополнительные отсрочки визита премьера в Соединенные Штаты.