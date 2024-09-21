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Израиль

Эйнав Ценгаукер: "У Нетаниягу нет права бросать похищенных под предлогом войны на севере"

время публикации: 21 сентября 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 19:47
Эйнав Ценгаукер (справа)
Yonatan Sindel/Flash90

В субботу, 21 сентября, вечером, возобновились демонстрации против бездействия правительства в том, что касается сделки по освобождению заложников.

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами ХАМАСа Матана Ценгаукера и одна из наиболее активных участниц антиправительственных демонстраций, заявила в ходе акции возле здания Кирии в Тель-Авиве: "У Нетаниягу нет права бросать похищенных под предлогом войны на севере". Она подчеркнула, что "Нетаниягу приносит в жертву сохранения своей власти жизни похищенных".

В Хайфе участники акции вышли на улицу с плакатом: "Кто бросает одного человека – отказывается от целого мира".

Демонстрации солидарности с заложниками и их семьями проходят на перекрестке Каркур, в Реховоте и других населенных пунктах.

Израиль
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