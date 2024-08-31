Семьи похищенных выступили с заявлением возле здания "Кирии" в Тель-Авиве

Семьи похищенных выступили с экстренным заявлением возле здания "Кирии" в Тель-Авиве в субботу, 31 августа.

Они заявили, что Нетаниягу и члены военно-политического кабинета, срывая сделку, сознательно приговаривают заложников к смертной казни.

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, похищенного палестинскими террористами и удерживаемого в секторе Газы, подчеркнула, что считает происходящее "преступлением против народа, против иудаизма, против государства Израиль и против сионизма". "Нетаниягу – не господин Безопасность, он – господин Смерть", – сказала она.

Иегуда Коэн, отец похищенного военнослужащего Нимрода Коэна, призвал членов коалиции, "у которых еще осталась хоть капля совести добиться немедленной замены Нетаниягу, добиться сделки, спасти похищенных и страну".

Ранее близкие израильтян, находящихся в плену ХАМАСа, выразили свое возмущение решением военно-политического кабинета утвердить карты, на которых обозначено присутствие ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре" – на границе между Газой и Египтом.

Фактически это означает, что правительство утвердило, что ЦАХАЛ остается на данной территории, вопреки позиции министра обороны Йоава Галанта.

Штаб семей похищенных потребовал, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "отказывается спасать жизни живых и возвращать тела мертвых заложников ради контроля над Филадельфийским коридором".