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Израиль

ДТП в Нешере, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 21 сентября 2024 г., 01:12 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 05:16
ДТП в Нешере, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 20 сентября в Нешере на 752-й трассе (Дерех Бар-Йегуда) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии пострадали три человека.

Мужчина 34 лет, управлявший мотоциклом, получил тяжелые травмы. Женщина 32 лет, ехавшая на мотоцикле, была травмирована легко. Женщина 30 лет, управлявшая автомобилем, также получила легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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