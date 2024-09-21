ЦАХАЛ атаковал террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Аль-Фалах" в городе Газа

ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь разведывательной информацией, предоставленной военной разведкой, атаковали террористов ХАМАСа, находившихся на территории оперативного штаба в здании бывшей школы "Аль-Фалах"в городе Газа.

Оперативный штаб использовался террористами ХАМАСа для планирования террористических нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.