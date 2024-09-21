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Израиль

ЦАХАЛ атаковал террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Аль-Фалах" в городе Газа

время публикации: 21 сентября 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 12:53
ЦАХАЛ атаковал террористов ХАМАСа в здании бывшей школы "Аль-Фалах" в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь разведывательной информацией, предоставленной военной разведкой, атаковали террористов ХАМАСа, находившихся на территории оперативного штаба в здании бывшей школы "Аль-Фалах"в городе Газа.

Оперативный штаб использовался террористами ХАМАСа для планирования террористических нападений на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Операция планировалась ЦАХАЛом таким образом, чтобы минимизировать возможный ущерб, который мог быть причинен гражданскому населению Газы.

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