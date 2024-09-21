ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористам, грабившим грузовик с гумпомощью в районе Рафиаха
время публикации: 21 сентября 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 12:29
Выполняя задачу по обеспечению безопасности гуманитарного коридора, бойцы батальона "Цабар" бригады "Гивати" заметили вооруженных террористов, грабивших грузовик с гумпомощью.
Они попытались скрыться на машине, но были атакованы беспилотником ВВС ЦАХАЛа. Один из террористов, пытавшийся сбежать, также был ликвидирован посредством дрона.