ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористам, грабившим грузовик с гумпомощью в районе Рафиаха

Выполняя задачу по обеспечению безопасности гуманитарного коридора, бойцы батальона "Цабар" бригады "Гивати" заметили вооруженных террористов, грабивших грузовик с гумпомощью.

Они попытались скрыться на машине, но были атакованы беспилотником ВВС ЦАХАЛа. Один из террористов, пытавшийся сбежать, также был ликвидирован посредством дрона.