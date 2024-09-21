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Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать десятки террористических объектов в секторе Газы

время публикации: 21 сентября 2024 г., 10:54 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 11:12
ЦАХАЛ продолжает атаковать десятки террористических объектов в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает атаковать десятки террористических объектов в секторе Газы. 162-я и 252-я дивизии ликвидировали террористов в центре и на юге сектора.

В частности был ликвидирован террорист Махмуд Мансур, курировавший "технологические вопросы" в военной разведке ХАМАСа.

Бойцы "Гивати" и "Нахаль" продолжают бои на юге сектора Газы. За минувшие сутки сони обнаружили склады оружия, ликвидировали несколько вооруженных террористов и атаковали ряд террористических объектов.

Бойцы 5-й и 14-й бригады действуют в центре сектора Газы, ликвидируя террористов. Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько военных зданий террористической организации ХАМАС в этом районе.

За последний день ВВС атаковали около 20 террористических целей по всему сектору Газы, среди атакованных целей были террористические инфраструктуры, военные здания и группы боевиков.

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