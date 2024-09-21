"Аль-Джадид": в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Дахии убиты не менее 19 человек

Телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Дахии, на юге Бейрута, были убиты не менее 19 человек (в их числе, судя по сообщениям "Хизбаллы", не менее 12 высокопоставленных командиров боевиков).

24 человека признаны пропавшими без вести. Согласно сообщениям ливанских источников, были ранены не менее 66 человек, которые были распределены по 10 больницам.