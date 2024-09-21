Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21 сентября: удары по целям в основном в центре и на юге сектора

В ночь на 21 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий по сравнению с прошлой ночью возросла.

На севере сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в южной части Зайтуна, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели к северо-западу от Нусейрата; вертолет ЦАХАЛа нанес удары по целям в Нусейрате; наземные силы ЦАХАЛа действуют в Нусейрате.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Абу Таха в Хан-Юнисе, есть убитые и раненые; силы ЦАХАЛа действовали в районе улицы Ас-Салиб на западе Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Шейх Насер в Хан-Юнисе, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около больницы "Насер" в Хан-Юнисе, есть раненые; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил об убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Хан-Юнисе; инженерные силы ЦАХАЛа разрушали здания на западе Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 21 сентября.