Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 сентября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Временами дождь на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 19-25 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 25-27, в Эйлате – 29-38, в Беэр-Шеве – 23-30, в Мицпе-Рамоне – 23-29, на побережье Мертвого моря – 28-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 21-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-31, на Голанских высотах – 21-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 5 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-среду ожидается повышение температуры, малооблачно.