ЦАХАЛ сообщает об очередной масштабной атаке на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 21 сентября 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 19:58
В субботу, 21 сентября, около 20:00, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об очередной масштабной атаке на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.
Информация уточняется и дополняется.
Несколькими часами ранее ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны атак против "Хизбаллы" на юге Ливана, в ходе которой было уничтожено около 180 целей.
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