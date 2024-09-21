ЦАХАЛ сообщает об очередной масштабной атаке на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

В субботу, 21 сентября, около 20:00, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об очередной масштабной атаке на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

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Несколькими часами ранее ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны атак против "Хизбаллы" на юге Ливана, в ходе которой было уничтожено около 180 целей.