ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны атак против "Хизбаллы" на юге Ливана.

За последние несколько часов ЦАХАЛ, руководствуясь приказами командования Северного округа и информацией военной разведки, атаковал 180 объектов "Хизбаллы" в южном Ливане и уничтожил тысячи направляющих для ракет, готовых к обстрелу территории Израиля.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла огневые позиции противника.