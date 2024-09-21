ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны атак против "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 21 сентября 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 18:05
ЦАХАЛ объявил о завершении очередной волны атак против "Хизбаллы" на юге Ливана.
За последние несколько часов ЦАХАЛ, руководствуясь приказами командования Северного округа и информацией военной разведки, атаковал 180 объектов "Хизбаллы" в южном Ливане и уничтожил тысячи направляющих для ракет, готовых к обстрелу территории Израиля.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла огневые позиции противника.
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