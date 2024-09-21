Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 сентября: операции в Дженине и других районах

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 сентября действовали в Дженине и около Дженина (в Арабе), около Калькилии (в Кафр-Лакифе), около Хеврона (в Сирии).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 сентября.