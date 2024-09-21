Внимание, розыск: пропал 31-летний Цуф Йерушалми из Кфар-Сабы

Полиция просит помощи в розыске 31-летнего Цуфа Йерушалми, жителя Кфар-Сабы. В последний раз его видели 20 сентября в Гиват-Ольге недалеко от Хадеры. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.80, среднего телосложения, короткие черные волосы, карие глаза. Описание одежды и обуви: серо-синие джинсовые брюки, синяя рубашка, черные спортивные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-7473444.