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Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Цуф Йерушалми из Кфар-Сабы

время публикации: 21 сентября 2024 г., 02:19 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 05:23
Внимание, розыск: пропал 31-летний Цуф Йерушалми из Кфар-Сабы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 31-летнего Цуфа Йерушалми, жителя Кфар-Сабы. В последний раз его видели 20 сентября в Гиват-Ольге недалеко от Хадеры. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.80, среднего телосложения, короткие черные волосы, карие глаза. Описание одежды и обуви: серо-синие джинсовые брюки, синяя рубашка, черные спортивные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-7473444.

Израиль
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