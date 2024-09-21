x
21 сентября 2024
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2024
|
21 сентября 2024
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: в Бейруте были уничтожены Ибрагим Акил и 15 старших командиров "Хизбаллы"

время публикации: 21 сентября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 16:13
В Бейруте были уничтожены Ибрагим Акил и 15 старших командиров "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Военное руководтство "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила, что в ходе удара, нанесенного по подземному бункеру в районе Дахия в Беруте, был уничтожен Ибрагим Акил ("Хадж Абдул Кадэра"), командовавший спецоперациями "Хизбаллы", а также 15 старших командиров этой террористической организации.

Среди них – командующий военными операциями спецназа "Радуан" Ахмад Махмуд Уахби ("Хадж Абу Хусейн Самир"), занимавший эту должность последние десять лет, один из архитекторов плана по захвату Галилеи, в первые месяцы войны сланировавший и осуществивший множество обстрелов населенных пунктов Израиля и попыток проникновения на изриальскую территорию.

Также уничтожены: Самэр Абд аль-Халим Халауи ("Хамза аль-Гарбия"), командир подразделения побережья; Аббас Сами Масламани ("Сирадж Али"), командир района Кана; Абдулла Аббас Хиджази ("Билаль"), командир района Рамим; Хасан Хусейн Мади ("Абу Хади Майдун"), командир района горы Дов; Мухаммад Ахмад Реда ("Абу Али Нинебия"), командир района Аль-Хиям.

Кроме того, были ликвидированы Хасан Юсуф Абд ас-Сатар ("Бакир"), ответственный за обстрелы, осуществляемые "Радуаном", и начальник штаба "Радуана" Хусейн Ахмад Хадрадж ("Сирадж").

,

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 сентября 2024

"Хизбалла" подтвердила гибель командующего спецназом "Радуан" Ибрагима Акила