ЦАХАЛ подтвердил: в Бейруте были уничтожены Ибрагим Акил и 15 старших командиров "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля подтвердила, что в ходе удара, нанесенного по подземному бункеру в районе Дахия в Беруте, был уничтожен Ибрагим Акил ("Хадж Абдул Кадэра"), командовавший спецоперациями "Хизбаллы", а также 15 старших командиров этой террористической организации.

Среди них – командующий военными операциями спецназа "Радуан" Ахмад Махмуд Уахби ("Хадж Абу Хусейн Самир"), занимавший эту должность последние десять лет, один из архитекторов плана по захвату Галилеи, в первые месяцы войны сланировавший и осуществивший множество обстрелов населенных пунктов Израиля и попыток проникновения на изриальскую территорию.

Также уничтожены: Самэр Абд аль-Халим Халауи ("Хамза аль-Гарбия"), командир подразделения побережья; Аббас Сами Масламани ("Сирадж Али"), командир района Кана; Абдулла Аббас Хиджази ("Билаль"), командир района Рамим; Хасан Хусейн Мади ("Абу Хади Майдун"), командир района горы Дов; Мухаммад Ахмад Реда ("Абу Али Нинебия"), командир района Аль-Хиям.

Кроме того, были ликвидированы Хасан Юсуф Абд ас-Сатар ("Бакир"), ответственный за обстрелы, осуществляемые "Радуаном", и начальник штаба "Радуана" Хусейн Ахмад Хадрадж ("Сирадж").

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