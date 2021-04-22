Столкновения между еврейской и арабской молодежью в Иерусалиме

Вечером 22 апреля возле Шхемских ворот Старого города Иерусалима молодые мусульмане после вечерней молитвы бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Камнем был легко ранен в голову сотрудник конной полиции.

Полиция применила шоковые гранаты и водометы для разгона участников беспорядков.

В это же время около 1000 активистов ультраправых еврейских организаций "Лехава" и "Ла Фамилия" направлялись с площади "Сафра" в сторону Старого города. Еврейская молодежь намеревалась выразить свой протест против участившихся случаев насилия в отношении еврейских жителей города со стороны арабов. Среди участников марша был замечен лидер организации Бени Гопштейн.

По дороге к Шхемским воротам активисты "Лехава" скандировали: "Мы сожжем вашу деревню!", "Мы отомстим", "Смерть арабам!".

Полиция преградила дорогу колонне "Лехавы", стараясь не допустить столкновения между арабами и евреями, но, по информации 12-го телеканала, они прорвали одно из полицейских заграждений. Активисты "Лехава" также бросают камни в полицейских и пограничников.

Камнем, брошенным из толпы, была ранена в голову девушка-арабка. Асаэль Пелед, корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ", передала, что в то время, когда пограничники оказывали пострадавшей первую медицинскую помощь, один из еврейских подростков выкрикнул: "Так и надо поступать с арабами!"

В 23:15 радиостанция "Кан Бет" передала, что евреи подошли к стенам Старого города. От большой группы арабской молодежи их отделают около 300 метров. Камни в полицейских бросают и те, и другие.

Служба скорой помощи "Красного полумесяца" сообщила, что возле Шхемских ворот была оказана медицинская помощь 32 пострадавшим в столкновениях.

В 23:25 полиция призвала обе группы разойтись, после чего начала оттеснять еврейскую молодежь в сторону Первого шоссе. Пресс-служба передала, что применяются спецсредства для разгона демонстраций. 12-й канал цитирует Бени Гопштейна, который заявил, что он снимает с себя всякую ответственность, когда участники марша рассеются по городу.

11-й канал ИТВ передал, что возле Старого города полиция применяет водометы с дурно пахнущей и плохо отмывающейся смесью "Буаш" ("Скунс") .