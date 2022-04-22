Праздничное ожидание новых выборов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

20 апреля все оборонные и политические структуры Израиля были привлечены к решению одной единственной задачи: блокированию доступа депутату Кнессету Итамару Бен-Гвиру к Шхемским воротам Старого города в Иерусалиме. На тот момент уже несколько дней активно обсуждалась инициатива по проведению так называемого досрочного "Марша с флагами". Премьер-министр Нафтали Беннет отлично понимал, что намерение правых активистов пройти в один из самых напряженных дней через Шхемские ворота и мусульманский квартал Старого города – это бомба не только под шаткое спокойствие в столице, но и под то, что еще осталось от его коалиции.

Накануне вечером арабская партия РААМ опубликовала очередное предупреждение руководству коалиции. "Если сцены столкновений в Иерусалиме повторятся еще один раз, мы покинем коалицию", – заявили в окружении Мансура Аббаса. Беннет в гораздо большей степени опасается бегства депутатов из его собственной партии, однако угроза со стороны РААМ на сей раз звучала весьма серьезно. К тому же, когда динамика распада коалиции набирает силу, очень часто начинается соревнование: кто первым покинет тонущий корабль.

20 апреля Беннет понимал, что запрет на марш с флагами хоть и вызовет гневную риторику в идеологическом крыле правого лагеря, но серьезными политическими последствиями ему не грозит. Те, на кого производит впечатление риторика Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, уже давно не являются избирателями Беннета. К тому же в распоряжении премьер-министра был довод, которым в нынешней коалиции пользуются регулярно: "А вот Биби...".

Действительно, экс-премьер Биньямин Нетаниягу так же, как и нынешний глава правительства, запрещал проведение мероприятий, которые могли вызвать беспорядки, и закрывал Храмовую гору для визита евреев в дни Рамадана прошлого года. И Беннет запретил проведение "Марша с флагами".

Не успели в канцелярии главы правительства перевести дух, как на них обрушилась новая-старая неприятность, имя которой – Яир Голан. Заместитель министра экономики от партии МЕРЕЦ уже давно приобрел в окружении Беннета нелицеприятную кличку "болтун". В этот вечер он появился в эфире телеканала "Кешет" и бросил бомбу: "Мы всерьез считаемся с требованиями РААМ по поводу Храмовой горы и гордимся этим", – сказал он. В политических кругах это заявление восприняли совершенно однозначно. Все шаги, которые правительство мотивировало интересами безопасности, на самом деле продиктованы желанием сохранить коалицию с РААМ. "Яир, я хочу понять, ты изо всех сил пытаешься разрушить коалицию?" – спросил депутат Нир Орбах от "Ямины".

В то время, как Нафтали Беннет решал, кто для него опаснее с политической точки зрения – Бен-Гвир или Аббас, в канцелярии министра обороны Бени Ганца в Тель-Авиве еще недавно глава коалиции Идит Сильман беседовала с хозяином кабинета. Об этой встрече стало известно в тот момент, когда Беннет решал вопрос о "Марше с флагами". Известно, что встреча состоялась по инициативе Сильман. Есть те, кто утверждают, что Сильман на эту встречу направил глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу. Известно также, что на встрече обсуждались две темы: возможность формирования альтернативного правительства в действующем Кнессете и продвижение важных для поселенческого лобби вопросов.

И снова о РААМ. На этой неделе партия, возмущенная происходящим на Храмовой горе, раздираемая внутренними разногласиями и "преследуемая" Объединенным списком, объявила, что временно "замораживает" членство в Кнессете и соответственно в коалиции. Что эта мера означает на практике не знает никто, так как такой сценарий не предусмотрен уставом Кнессета. В "Ликуде" и "Ционут Датит" решили проверить эту меру, так сказать, на практике и обратились к спикеру Кнессета с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Кнессета для голосования по законопроекту о роспуске парламента. Мол, посмотрим как РААМ поступит. Спикер Мики Леви пока не отреагировал на это требование, но и большинства у авторов инициативы нет, так как Ахмад Тиби и Усама Саади от Объединенного списка не проголосуют за предложение "Ликуда". Много шума из ничего.

В РААМ тем временем публикуют список требований, которые руководство коалиции должно выполнить, если хочет продолжения сотрудничества. Перечень длинный, однако Беннет не спешит начинать переговоры с РААМ. "Нет никакого смысла идти на компромиссы и давать какие-либо обязательства до тех пор, пока не стало ясно, куда движется эта коалиция", – заявляют в окружении Беннета. "Сначала надо вернуть страну к стабильности в сфере безопасности, затем убедиться, что коалиция жизнеспособна, а уже потом идти на переговоры", – заявляют в приближенные премьера. Сама такая постановка вопроса говорит о том, насколько не уверен в завтрашнем дне глава правительства.

Сменный премьер-министр Яир Лапид занял выжидательную позицию. Должно случиться чудо, чтобы следующим премьер-министром был кто-то кроме него. Если правительство просуществует до лета 2023 года, во что мало кто верит, то Лапид станет премьер-министром на два года в рамках ротации. Если коалиция рухнет до этого, что более вероятно, то он возглавит переходное правительство на период предвыборной кампании и коалиционных переговоров. Сегодня никто не возьмется предсказать, какой период будет длиться дольше. Получив своего рода гарантийный полис, Лапид оставил роль главного политического оператора нынешней коалиции и занялся на этой неделе (помимо семейного отдыха в Париже) своими прямыми обязанностями министра иностранных дел. Шквал обвинений в адрес Израиля по поводу "преступлений", совершаемых силами безопасности на Храмовой горе, вернул Лапида в центр внимания. Он выступает, беседует, встречается. Это не прибавляет ему политических очков, но формирует международный статус будущего премьер-министра Израиля.

Министр финансов Авигдор Либерман занят подготовкой изменения проекта бюджета, который коалиция намеревается утвердить осенью. Изначально речь шла о двухгодичном бюджете на 2023 и 2024 годы. Утверждение такого бюджета заметно упрочило бы, по крайней мере на бумаге, позиции нынешней коалиции. Однако для утверждения двухгодичного бюджета потребовался бы 61 голос. Такой поддержкой коалиция сейчас не располагает, поэтому в минфине срочно меняют планы и говорят о бюджете только на 2023 год. Публичный прогноз Либермана остается прежним: коалиция не рухнет, летом Нетаниягу подпишет досудебную сделку и сойдет с политической сцены.

В оппозиции заявляют, что дни нынешней коалиции и нынешнего Кнессета сочтены. Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу посетил на этой неделе набережную в Ашдоде, а также в Тверии. Опытный политик вряд ли стал бы утруждать себя "встречами с народом", если бы не видел выборы на горизонте. На исходе ближайшего шаббата будет отмечаться праздник Мимуна. И Нетаниягу, и Беннет уже известили общественность, где именно они будут приобщаться к наследию выходцев из восточных стран. Мимуна всегда была очень политическим праздником. Этот год исключением не станет.

Обострились отношения и в религиозном секторе. Глава "Яадут а-Тора" продолжает выступать с нападками на Бецалеля Смотрича. На прошлых выборах блок "Ционут Датит" отобрал у ультраортодоксов не менее мандата. Моше Гафни предпочитает наносить упреждающие удары, обвиняя именно Смотрича в том, что Нетаниягу утратил пост премьер-министра. "Нетаниягу мог сформировать коалицию, однако Смотрич ему не позволил", – напомнил Гафни перед праздником. Ничто так не свидетельствует о скорых выборах как борьба за избирателей между нишевыми партиями.