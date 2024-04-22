Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 апреля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 22 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому клана Айад, в районе Зайтун города Газа.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западных окраинах Аз-Зуайды и Дир аль-Балаха; дрон ЦАХАЛа нанес удар по цели в Аль-Бурейдже; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала Нусейрат, поступали сообщения о причинении ущерба больнице "Аль-Ауда"; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аль-Муграка и Аз-Захраа, к северу от Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Аль-Магази; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в лагере Аль-Бурейдж;

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели юго-восточней Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа нанесили удары по целям в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 22 апреля.