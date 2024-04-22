Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 22 апреля, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-25 градусов, в Тель-Авиве – 13-24, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 19-32, в Беэр-Шеве – 11-29, в Мицпе-Рамоне – 13-24, на побережье Мертвого моря – 16-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 12-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-29, на Голанских высотах – 10-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 90-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник – значительное повышение температуры, переменная облачность. В среду-четверг – резкое повышение температуры, очень жарко. В пятницу жара спадет, но температура будет выше среднесезонной.