Названы имена террористов, атаковавших в Иерусалиме: старшеклассники, родственники боевиков ХАМАСа

Арабские СМИ и телеграм-каналы называют имена двух террористов, совершивших утром 22 апреля нападение в Иерусалиме, в результате которого были травмированы трое израильтян. Террористам не удалось никого убить из-за того, что имевшийся у них пистолет-пулемет заклинило. Позже террористы были задержаны.

Имена террористов: Матаз Абу аль-Лама и Хатэм Кауасмэ. Им по 18 лет. Они были учащимися школы "Ас-Санайя" в Хевроне. Считали себя боевиками "Бригад Иззадина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС). Матаз – племянник Джахада Абу аль-Ламы, одного из первых боевиков "Бригад Иззаддина аль-Касама" на "Западном берегу"; Хатэм – родственник Абдуллы Кавасмы, командира "Бригад Иззаддина аль-Касама" в Хевроне, ликвидированного в 2003 году, пишет Abu Ali Express.

Силы безопасности в настоящее время действуют в городе Хеврон, проводя обыски в домах террористов.

ЦАХАЛ сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 13 подозреваемых в терроре.