Силы ЦАХАЛа в ночь на 22 апреля действовали в районах Шхема, Хеврона, Бейт-Лехема, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 апреля действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Думе), в Бейт-Лехеме, в Калькилии, около Рамаллы (в Дир Дибуане, Бейтине, Барке), в Хевроне (в районе Джабаль Джаухар) и около Хеврона (в Байт-Уммаре), а также в Силат ад-Дахре (к югу от Дженина).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 апреля.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима. Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших.