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Израиль

Две школьницы из Герцлии были задержаны за распространение фейковых "голых" фото учителя и учениц

Полиция
Технологии
ИИ
время публикации: 22 апреля 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 09:59
Две школьницы из Герцлии были задержаны за распространение фейковых "голых" фото учителя и учениц
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала двух школьниц из Герцлии по подозрению в распространении фейковых "интимных" фотографий учителя и учениц, отредактированных с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Согласно материалам следствия, задержанные распространяли эти фото среди учеников и в интернете.

В ходе обыска в домах подозреваемых были изъяты технические средства, предположительно использованные при создании фейковых изображений.

После допроса их отпустили на ограничительных условиях.

Израиль
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