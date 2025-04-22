Две школьницы из Герцлии были задержаны за распространение фейковых "голых" фото учителя и учениц

Полиция задержала двух школьниц из Герцлии по подозрению в распространении фейковых "интимных" фотографий учителя и учениц, отредактированных с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Согласно материалам следствия, задержанные распространяли эти фото среди учеников и в интернете.

В ходе обыска в домах подозреваемых были изъяты технические средства, предположительно использованные при создании фейковых изображений.

После допроса их отпустили на ограничительных условиях.