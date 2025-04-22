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Израиль

"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль к югу от Бейрута

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 22 апреля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 09:32
"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль к югу от Бейрута
Tomer Neuberg/Flash90

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль недалеко от деревни Наама, к югу от Бейрута.

Ливанские источники уточняют: была выпущена ракета по автомобилю, следовавшему в районе деревни Бауэрта, в нескольких километрах к востоку от Наамы, находящейся на побережье Средиземного моря.

Информация уточняется.

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