"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль к югу от Бейрута
время публикации: 22 апреля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 09:32
Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль недалеко от деревни Наама, к югу от Бейрута.
Ливанские источники уточняют: была выпущена ракета по автомобилю, следовавшему в районе деревни Бауэрта, в нескольких километрах к востоку от Наамы, находящейся на побережье Средиземного моря.
Информация уточняется.