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Израиль

К северу от Иерусалима взорван дом террориста-убийцы

время публикации: 22 апреля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 07:35
К северу от Иерусалима взорван дом террориста-убийцы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 22 апреля израильские военные взорвали в районе Ар-Рам, к северу от Иерусалима, квартиру семьи террориста Мухаммада Шихаба, который 14 июля 2024 года совершил автомобильный теракт около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин".

Тогда пострадали четверо военнослужащих. Террорист был застрелен. 25 июля один из пострадавших, 24-летний капитан Ариэль Топаз, умер в больнице.

Израиль
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