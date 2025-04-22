К северу от Иерусалима взорван дом террориста-убийцы

Утром 22 апреля израильские военные взорвали в районе Ар-Рам, к северу от Иерусалима, квартиру семьи террориста Мухаммада Шихаба, который 14 июля 2024 года совершил автомобильный теракт около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин".

Тогда пострадали четверо военнослужащих. Террорист был застрелен. 25 июля один из пострадавших, 24-летний капитан Ариэль Топаз, умер в больнице.