Нафтали Беннет остается в больнице

Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт остается в больнице "Меир" в Кфар-Сабе после перенесенной процедуры "катетеризации" сердца ("центур").

В связи с плохим самочувствием и необходимостью оставаться под наблюдением врачей он отменил свое участие в "Марше живых" в Освенциме, который пройдет 23 апреля, в День памяти жертв Холокоста.

20 апреля Беннет был экстренно доставлен в больницу "Меир" после того, как почувствовал себя плохо во время тренировки.