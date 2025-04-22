x
22 апреля 2025
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 апреля 2025
|
22 апреля 2025
|
последняя новость: 15:34
22 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нафтали Беннет остается в больнице

Больницы
Нафтали Беннет
время публикации: 22 апреля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 14:59
Нафтали Беннет остается в больнице
Avshalom Sassoni/FLASH90

Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт остается в больнице "Меир" в Кфар-Сабе после перенесенной процедуры "катетеризации" сердца ("центур").

В связи с плохим самочувствием и необходимостью оставаться под наблюдением врачей он отменил свое участие в "Марше живых" в Освенциме, который пройдет 23 апреля, в День памяти жертв Холокоста.

20 апреля Беннет был экстренно доставлен в больницу "Меир" после того, как почувствовал себя плохо во время тренировки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2025

Депутаты от "Ликуда" по-своему пожелали Беннету здоровья
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2025

Беннет перенес экстренную процедуру на сердце