При обыске в доме в Нетании нашли кольцехвостого лемура

Полиция сообщает, что вечером 21 апреля в ходе обыска в одном из домов в Нетании был найден незаконно содержавшийся там кольцехвостый лемур (кошачий лемур, Lemur catta).

В сообщении подчеркивается, что полиция впервые выявила в Израиле незаконное содержание в доме лемура этого вида. В обыске принимали участие представители Управления природы и парков Израиля.

Помимо лемура в доме были обнаружены вьюрки, египетские хамелеоны и чучело израильского оленя.

Животные были переданы под опеку Управления природы и парков Израиля.

Полиция отмечает, что незаконно содержавшиеся в доме в Нетании животные были найдены случайно: обыск проводился первоначально в связи с арестом пяти подозреваемых в установке взрывного устройства в отеле в Тверии.