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Израиль

При обыске в доме в Нетании нашли кольцехвостого лемура

Расследование
Полиция
время публикации: 22 апреля 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 10:43
При обыске в доме в Нетании нашли кольцехвостого лемура
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что вечером 21 апреля в ходе обыска в одном из домов в Нетании был найден незаконно содержавшийся там кольцехвостый лемур (кошачий лемур, Lemur catta).

В сообщении подчеркивается, что полиция впервые выявила в Израиле незаконное содержание в доме лемура этого вида. В обыске принимали участие представители Управления природы и парков Израиля.

Помимо лемура в доме были обнаружены вьюрки, египетские хамелеоны и чучело израильского оленя.

Животные были переданы под опеку Управления природы и парков Израиля.

Полиция отмечает, что незаконно содержавшиеся в доме в Нетании животные были найдены случайно: обыск проводился первоначально в связи с арестом пяти подозреваемых в установке взрывного устройства в отеле в Тверии.

Израиль
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