При обыске в доме в Нетании нашли кольцехвостого лемура
время публикации: 22 апреля 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 10:43
Полиция сообщает, что вечером 21 апреля в ходе обыска в одном из домов в Нетании был найден незаконно содержавшийся там кольцехвостый лемур (кошачий лемур, Lemur catta).
В сообщении подчеркивается, что полиция впервые выявила в Израиле незаконное содержание в доме лемура этого вида. В обыске принимали участие представители Управления природы и парков Израиля.
Помимо лемура в доме были обнаружены вьюрки, египетские хамелеоны и чучело израильского оленя.
Животные были переданы под опеку Управления природы и парков Израиля.
Полиция отмечает, что незаконно содержавшиеся в доме в Нетании животные были найдены случайно: обыск проводился первоначально в связи с арестом пяти подозреваемых в установке взрывного устройства в отеле в Тверии.