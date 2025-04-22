Трагедия 2018 года на ручье Цафит: экс-директор и экс-инструктор приговорены к 7 годам тюрьмы

Окружной суд Беэр-Шевы во вторник, 22 апреля, приговорил бывшего директора курсов "Бней-Цион" Юваля Каана и бывшего инструктора курсов Авива Бердичева, к тюремному заключению после того, как они были признаны виновными в гибели десяти человек в результате внезапного наводнения в русле ручья Цафит семь лет назад.

Каан и Бердичев были приговорены к 7 годам тюремного заключения и выплате 210 тысяч шекелей в качестве компенсации. Оба также были приговорены к условным срокам тюремного заключения.

Ранее Каан и Бердичев были признаны виновными в преступлениях, связанных с "причинением смерти по неосторожности" и двумя преступлениями, связанными с "причинением вреда здоровью по неосторожности". Обвинение в "убийстве по неосторожности" было отклонено.

26 апреля 2018 года девять девушек и один юноша, учащиеся курсов предармейской подготовки "Бней Цион" (Тель-Авив) и их инструкторы, погибли в результате затопления русла ручья Цафит. Трагедия произошла на второй день похода, который проводился, несмотря на предупреждения метеослужб о буре и обильных осадках, которые могут привести к затоплениям и сходам селей. Сообщалось, что родители подростков требовали прервать экскурсию после того, как стали получать от детей сообщения, из которых следовало, что продолжение поездки становится опасным. Эта экскурсия, судя по публиковавшимся отчетам, не должна была согласовываться ни с министерством просвещения, ни с министерством обороны.

Имена погибших

Мааян Барум из Иерусалима,

Агам Леви из мошава Хирут,

Роми Коэн из мошава Маор,

Цур Альфи из Мазкерет-Батья,

Яэль Садан из Иерусалима,

Эла Ор из Маале-Адумим,

Шани Самир из Мазкерет-Батья,

Гали Белали из Гиватаима,

Ади Раанан из Михморета,

Элин Бар Шалом из Ришон ле-Циона.

Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство оканчивали 12-й класс.