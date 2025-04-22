В Герцлии столкнулись электросамокат и электровелосипед
время публикации: 22 апреля 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 19:11
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Гиль в Герцлии, где столкнулись электросамокат и электровелосипед.
13-летний мальчик, ехавший на электрическом велосипеде, в результате аварии получил черепно-мозговую травму и травмы конечностей, он был отправлен в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.
Ехавший на электросамокате мужчина получил легкие травмы, его транспортируют в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
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