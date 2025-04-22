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Израиль

Шестимесячную девочку в бедуинском поселке в Негеве ужалил желтый скорпион

Мада
Негев
время публикации: 22 апреля 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 18:47
Шестимесячную девочку в бедуинском поселке в Негеве ужалил желтый скорпион
Пресс-служба МАДА

В местную клинику в Димоне привезли младенца, девочку в возрасте шести месяцев, которую ужалил желтый скорпион. Девочка проживает в одном из бедуинских поселков Негева.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего повезли ребенка в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести. У младенца обнаружены следы укусов на конечностях.

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