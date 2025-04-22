Гибель в Газе фотожурналистки Фатимы Хасуны. Комментарий ЦАХАЛа

В ночь на 16 апреля 2025 года в результате удара ЦАХАЛа по зданию на улице Ан-Нафак в районе Ат-Туффа, в восточной части города Газа, погибли 11 человек, в их числе фотожурналистка Фатима Хасуна, которой было 26 лет, и ее беременная сестра. Среди убитых и раненых, как сообщало официальное палестинское агентство Wafa, были несовершеннолетние.

Фатима Хасуна была главной героиней документального фильма ирано-французского режиссера Сепиде Фарси "Положи свою душу в руку и иди", который будет представлен на Каннском кинофестивале в мае этого года.

О гибели Фатимы Хасуны и ее родственников написали многие СМИ. Телеканал CNN публиковал комментарий ЦАХАЛа, из которого следовало, что целью удара был некий боевик ХАМАСа.

Редакция Newsru.co.il обратилась за комментариями в пресс-службу ЦАХАЛа. Был получен следующий ответ (на иврите и английском, приводим дословный перевод): "Ночью (16.04.2025) террорист из хамасовской "Бригады Газа" был атакован Армией обороны Израиля в городе Газа. Террорист планировал и осуществлял террористические атаки против сил Армии обороны Израиля и израильских гражданских лиц. Перед ударом были приняты меры по снижению риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные. Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру и жестоко эксплуатируя гражданское население в качестве живого щита для своей террористической деятельности. Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАСа, чтобы защитить Государство Израиль".

После передачи официального ответа нашей редакции было предложено задать дополнительные вопросы, если они есть. Был направлен дополнительный запрос, так как представленная информация нам показалась недостаточной. В частности, редакция Newsru.co.il просила указать имя и статус ликвидированного террориста в ХАМАСе (зачастую ранее ЦАХАЛ указывал имя в подобных сообщениях и объяснял, какие враждебные действия совершались "целью"). Мы также просили объяснить, какое отношение ликвидированный имел к семье Хаcуна и лично к Фатиме Хаcуне. Кроме того, был задан вопрос: какие конкретно меры для снижения ущерба были приняты.

В ответ на этот дополнительный запрос из ЦАХАЛа сообщили: "У нас нет комментариев, выходящих за рамки того, что уже было опубликовано".

Сайт Safa писал, что Фатима Хасуна, помимо прочего, была волонтером организации "Аль-Ихсан", которая ассоциирована с "Исламским джихадом". Нашей редакции не удалось найти никаких сведений о причастности Фатимы к террористической деятельности. Есть основания полагать, что среди ее родственников были активисты террористических организаций. Однако из заявления ЦАХАЛа невозможно понять, был ли 16 апреля целью кто-то из родственников Фатимы. Судя по заявлению израильских военных, Фатима Хасуна оказалась случайной жертвой.