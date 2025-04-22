Умерла маленькая девочка, пострадавшая в Кфар-Сабе несколько недель назад

Из больницы "Меир" в Кфар-Сабе сообщили, что умерла пятилетняя девочка, которая более двух недель назад получила тяжелые травмы после того, как ее придавили электрические ворота на парковке.

Инцидент произошел 5 апреля, во второй половине дня. Пострадавшую девочку доставили в больницу. Ее состояние на момент госпитализации оценивалось врачами как тяжелое.