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Израиль

Умерла маленькая девочка, пострадавшая в Кфар-Сабе несколько недель назад

время публикации: 22 апреля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 10:51
Умерла маленькая девочка, пострадавшая в Кфар-Сабе несколько недель назад
Shahar Yaari/Flash90

Из больницы "Меир" в Кфар-Сабе сообщили, что умерла пятилетняя девочка, которая более двух недель назад получила тяжелые травмы после того, как ее придавили электрические ворота на парковке.

Инцидент произошел 5 апреля, во второй половине дня. Пострадавшую девочку доставили в больницу. Ее состояние на момент госпитализации оценивалось врачами как тяжелое.

Израиль
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