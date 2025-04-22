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Израиль

Ночью будут слышны взрывы из-за интенсивных действий ЦАХАЛа в секторе Газы

время публикации: 22 апреля 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 22:13
Ночью будут слышны взрывы из-за интенсивных действий ЦАХАЛа в секторе Газы
Yonatan Sindel/Flash90

В течение ночи в районах, прилегающих к сектору Газы, а также в прибрежной полосе вдоль Средиземного моря вплоть до центра Израиля будут слышны сильные звуки взрывов.

Речь идет об отзвуках взрывов в результате интенсивной деятельности ЦАХАЛа в секторе Газы.

Боевые действия в секторе продолжатся в ближайший период с различной интенсивностью, и время от времени в районе Эшколь и вдоль Средиземного моря будут слышны отзвуки взрывов.

Израиль
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