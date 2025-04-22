Ночью будут слышны взрывы из-за интенсивных действий ЦАХАЛа в секторе Газы

В течение ночи в районах, прилегающих к сектору Газы, а также в прибрежной полосе вдоль Средиземного моря вплоть до центра Израиля будут слышны сильные звуки взрывов.

Речь идет об отзвуках взрывов в результате интенсивной деятельности ЦАХАЛа в секторе Газы.

Боевые действия в секторе продолжатся в ближайший период с различной интенсивностью, и время от времени в районе Эшколь и вдоль Средиземного моря будут слышны отзвуки взрывов.