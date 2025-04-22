Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 22 апреля, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Шарав. Облачно. Местами дымка. Преимущественно юго-западный ветер (со стороны Египта).

В Иерусалиме – 20-34 градусов, в Тель-Авиве – 18-32, в Хайфе – 21-30, в Эйлате – 25-35, в Беэр-Шеве – 20-38, в Мицпе-Рамоне – 22-37, на побережье Мертвого моря – 24-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-30, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-31, на Голанских высотах – 17-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусf, высота волн – 20-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В среду будет очень жарко. В четверг-пятницу жара спадет.