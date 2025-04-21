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Израиль

Предварительная информация: проникновение террористов в Алей-Захав

время публикации: 21 апреля 2025 г., 23:45 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 23:58
Предварительная информация: проникновение террористов в Алей-Захав
Michael Giladi/ Flash90

В поселке Алей-Захав, расположенном в Самарии, сработала тревога о проникновении террористов. Жителям поселка рекомендовано закрыться в домах.

По сообщению INN, автомобиль с израильскими номерными знаками прорвался через блокпост на въезде в поселок. По всей видимости, автомобиль был угнан.

В ходе прочесывания поселка машина была найдена, однако нарушитель скрылся, службы безопасности ведут его поиски.

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