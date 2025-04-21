Предварительная информация: проникновение террористов в Алей-Захав

В поселке Алей-Захав, расположенном в Самарии, сработала тревога о проникновении террористов. Жителям поселка рекомендовано закрыться в домах.

По сообщению INN, автомобиль с израильскими номерными знаками прорвался через блокпост на въезде в поселок. По всей видимости, автомобиль был угнан.

В ходе прочесывания поселка машина была найдена, однако нарушитель скрылся, службы безопасности ведут его поиски.