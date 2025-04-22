Нетаниягу обратился в БАГАЦ: "Пусть Бар объявит дату ухода в отставку"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и представители правительства обратились в Верховный суд. Премьер-министр попросил суд потребовать от главы ШАБАКа Ронена Бара объявить дату ухода в отставку.

Обращение последовало после того, как Бар заявил в своей декларации, что намерен подать в отставку в ближайшее время, однако не назвал дату.

Вечером 22 апреля канцелярия премьер-министра опубликовала дополнительный комментарий к декларации, представленной Роненом Баром. Приближенные Нетаниягу отвергают утверждения, согласно которым он пытался использовать ресурсы ШАБАКа для преследования участников антиправительственных демонстраций.

"Ронен Бар утверждает в своей декларации, что 7 марта 2023 года премьер-министр попросил его остаться наедине после рабочего совещания для того, чтобы обсудить возможные шаги против Гонена Бен-Ицхака (одного из лидеров протестов – прим. ред.). Это еще одна ложь Ронена Бара", - говорится в заявлении канцелярии.

"Протокол неопровержимо свидетельствует, что именно Ронен Бар просил остаться наедине с премьер-министром, а не наоборот. Нетаниягу никогда не стремился к притеснению протестующих. Он лишь требовал от них само собой разумеющегося – действий против тех, кто грубо нарушает закон, угрожает премьеру и его семье, а также прорывает полицейские кордоны", - говорится в заявлении.