Предъявлены обвинения брату террориста, заминировавшего автобусы в Бат-Яме и Холоне

Полиция и Общая служба безопасности ШАБАК продолжают расследование теракта в Бат-Яме и в Холоне, в ходе которого были заложены бомбы в четыре пассажирских автобуса в Бат-Яме и в Холоне. Во вторник, 22 апреля, было подано обвинительное заключение против брата террориста, жителя Шхема. В ближайшие дни будут поданы обвинения против еще троих причастных к организации этого теракта.

Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж

Напомним, поздно вечером 20 февраля 2025 года взорвались автобусы, стоящие на ночных стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Во время обыска еще не вернувшихся с маршрутов пассажирских автобусов, проведенных сразу после взрывов, были обнаружены еще две неразорвавшиеся бомбы.

По версии следствия, планировался одновременный мега-теракт в "час пик" на следующее утро, но создатели бомб ошиблись при выставлении часового механизма бомб, или же произошла неисправность. Каждое из взрывных устройство содержало пять килограммов взрывчатки, металлические поражающие элементы и пусковое устройство с часовым механизмом.

В ходе совместного расследования, проведенного полицией и ШАБАКом, были установлены члены террористической ячейки, планировавшие и осуществившие теракт. В их числе – брат террориста, который помогал ему скрываться после закладки бомб в автобусы, а также лично принимал участие в сборке взрывных устройств.

В обвинительном заключении, выдержки из которого приводит полиция, указано, что обвиняемый собирал бомбы с часовым механизмом, подсоединял кабели к взрывателю. Кроме того, он в начале февраля приобрел гвозди и строительные скобы, чтобы поместить их в бомбы для усиления поражающего эффекта.

Другие подозреваемые, также жители Шхема, были задержаны за причастность к подготовке теракта: некоторые из них были вовлечены в создание взрывных устройств, а также оказывали помощь террористу, скрывавшемуся от служб безопасности. Каждый из обвиняемых играл определенную роль в террористической схеме.

В среду в военном суде Самарии будет подано обвинительное заключение против еще одного подозреваемого, в четверг ожидаются обвинительные заключения против еще двоих соучастников террориста.

Отметим, что сам исполнитель теракта по состоянию на конец марта все еще был на свободе. Известно, что он звонил своему брату, находясь на территории Израиля, и признавался, что хочет совершить теракт "как 7 октября".