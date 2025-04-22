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Израиль

Члены форума генштаба посетили Мемориальный центр Яд ва-Шем

время публикации: 22 апреля 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 10:59
Члены форума генштаба посетили Мемориальный центр Яд ва-Шем
Пресс-служба ЦАХАЛа

Члены форума генерального штаба ЦАХАЛа провели в Мемориальном центре Яд ва-Шем семинар, посвященный Дню Катастрофы и Героизма. В нынешнем году он приурочен также к 80-й годовщине окончания Второй Мировой войны.

После вступительного слова председателя мемориального центра Дани Даяна раввин Тамир Гранот выступил с лекцией, посвященной способности возродиться из бездны горя и потери, вернуться к жизни, сообщает армейская пресс-служба. Командиры встретились с выжившей в Холокосте Леей Балинт. Они осмотрели музей и возложили венок в Зале имен.

"ЦАХАЛ – страж возрождения еврейского народа, воплощение надежды, гарантия роста. Это мощная армия, могучая и этичная, обладающая как наступательным, так и оборонительным потенциалом. Это ответ на угрозу нового Холокоста", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

Израиль
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