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NEWSru.co.il :: В Израиле22 августа 2021 г., 19:23

Расследование инцидента на границе с Газой: в сержанта Хадарию Шмуэли стреляли в упор

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Расследование инцидента на границе с Газой: в сержанта Хадарию Шмуэли стреляли в упор

В воскресенье, 22 августа, были опубликованы итоги предварительного расследования обстоятельств, при которых был тяжело ранен 21-летний сержант Барель Хадария Шмуэли на границе с Газой.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, согласно расследованию, проводимому в дивизии "Газа", стрелявший в военнослужащего араб подошел, пригнувшись, к пограничной стене, вытащил из кармана пистолет, поднес его к бойнице, через которую наблюдают за происходящим и стреляют израильские снайперы, и трижды выстрелил практически в упор в голову военнослужащего, находившегося по другую сторону стены.

Из отчета следует, что от момента ранения бойца до его поступления в больницу в Беэр-Шеве прошла 51 минута.


Руководство ХАМАСа ранее утверждало, что стрелявший палестинец действовал самостоятельно, а не по поручению какой-либо группировки.

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