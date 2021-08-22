ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на обстрел, в результате которого был ранен пограничник

В ночь на воскресенье, 22 августа, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов на территории сектора Газы. Операция военно-воздушных сил началась около полуночи.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали четыре объекта, где хранилось и производилось оружие террористической организации ХАМАС.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по "объекту сопротивления" к западу от лагеря беженцев Ан-Нусейрат в центральной части сектора Газы, а также – несколько ракет по цели к юго-западу от бывшего поселения Нецарим. Кроме того, три ракеты были выпущены по цели к западу от города Газа. Причинен ущерб, сведений о пострадавших нет.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что атака была осуществлена в ответ на беспорядки в северной части сектора Газы, в ходе которых из Газы были произведены выстрелы, в результате которых был тяжело ранен пограничник.

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

Опубликована видеозапись нанесения ударов по объектам ХАМАСа.

Вечером 21 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе столкновений на границе с Газой крайне тяжело ранен боец пограничной полиции МАГАВ. Согласно опубликованной информации, боец спецподразделения был ранен выстрелом снайпера. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние критическое.

Разрешено к публикации имя бойца погранслужбы (МАГАВ), получившего тяжелое ранение в результате обстрела из сектора Газы. Это 21-летний сержант Барель Хадария Шмуэли из Беэр-Яакова. Он служит в МАГАВ с марта 2019 года. В последнее время действовал в составе "псевдоарабского" подразделения (ЯМАС) в Южном округе. Служил снайпером.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, начиная с полудня, сотни палестинских арабов находились возле разделительного забора в северной части сектора Газы. На месте начались беспорядки, в ходе которых более ста арабов приблизились к разделительному забору и попытались повредить его. Они также бросали бутылки в сторону солдат и бойцов пограничной полиции (МАГАВ). Бойцы применили спецсредства для прекращения беспорядков. Столкновения продолжались более трех часов. Помимо прочего, была предпринята попытка похитить оружие одного из солдат. Попытка была пресечена.

Это – первый подобный инцидент за последнее время. Напомним, еженедельные "марши возвращения", проходившие на границе Газы по инициативе ХАМАСа, были прекращены в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса.