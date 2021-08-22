ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на обстрел, в результате которого был ранен пограничник
В ночь на воскресенье, 22 августа, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов на территории сектора Газы. Операция военно-воздушных сил началась около полуночи.
Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали четыре объекта, где хранилось и производилось оружие террористической организации ХАМАС.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по "объекту сопротивления" к западу от лагеря беженцев Ан-Нусейрат в центральной части сектора Газы, а также – несколько ракет по цели к юго-западу от бывшего поселения Нецарим. Кроме того, три ракеты были выпущены по цели к западу от города Газа. Причинен ущерб, сведений о пострадавших нет.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что атака была осуществлена в ответ на беспорядки в северной части сектора Газы, в ходе которых из Газы были произведены выстрелы, в результате которых был тяжело ранен пограничник.
ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.
Опубликована видеозапись нанесения ударов по объектам ХАМАСа.
Вечером 21 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе столкновений на границе с Газой крайне тяжело ранен боец пограничной полиции МАГАВ. Согласно опубликованной информации, боец спецподразделения был ранен выстрелом снайпера. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние критическое.
Разрешено к публикации имя бойца погранслужбы (МАГАВ), получившего тяжелое ранение в результате обстрела из сектора Газы. Это 21-летний сержант Барель Хадария Шмуэли из Беэр-Яакова. Он служит в МАГАВ с марта 2019 года. В последнее время действовал в составе "псевдоарабского" подразделения (ЯМАС) в Южном округе. Служил снайпером.
Согласно информации, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, начиная с полудня, сотни палестинских арабов находились возле разделительного забора в северной части сектора Газы. На месте начались беспорядки, в ходе которых более ста арабов приблизились к разделительному забору и попытались повредить его. Они также бросали бутылки в сторону солдат и бойцов пограничной полиции (МАГАВ). Бойцы применили спецсредства для прекращения беспорядков. Столкновения продолжались более трех часов. Помимо прочего, была предпринята попытка похитить оружие одного из солдат. Попытка была пресечена.
По данным палестинских источников, в результате беспорядков пострадали 24 человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Как утверждают представители ХАМАСа в Газе, один из раненых скончался. Израильские источники не комментируют эту информацию.
Это – первый подобный инцидент за последнее время. Напомним, еженедельные "марши возвращения", проходившие на границе Газы по инициативе ХАМАСа, были прекращены в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
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На границе с Газой ранен боец МАГАВ, он в критическом состоянии