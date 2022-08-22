Днем в понедельник, 22 августа, в Иерусалиме проходят похороны духовного лидера партии ШАС Шалома Коэна. Похоронная процессия отправляется от йешивы "Порат Йосеф" в Старом городе Иерусалима в сторону кладбища "Санедрия", где пройдут похороны.

Ожидается, что в похоронах Шалома Коэна примут участие десятки тысяч человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Как сообщала пресс-служба МАДА, на месте находятся реанимационные автомобили, машины скорой помощи, мотоциклисты, а также обычные бригады санитаров и парамедкиов.

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Участников похоронной процессии настоятельно просят запастись водой, избегать давки. не подниматься на крыши домов, столбы и не подвергать себя и окружающих опасности.

Перед похоронами раввина Шалома Коэна полиция Иерусалима сообщила, что начиная с 13:00 будут закрыты для движения следующие магистрали: Йосеф Бен-Матитиягу, Малкей Исраэль, Брандес, Йермиягу, Бар-Илан, Шмуэль а-Нави на участке от улицы Йехезкель в сторону улицы Бар-Илан, и улица Леви Эшколь на участке между перекрестком Бар-Илан и перекрестком Мишмар а-Гвуль.

Полиция сообщает, что магистрали будут открываться по мере продвижения похоронной процессии. Участникам похоронной процессии рекомендуют добираться до места на общественном транспорте.

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Напомним, в ночь на 22 августа в Иерусалиме в возрасте 91 года умер духовный лидер партии ШАС, глава Совета мудрецов Торы раввин Шалом Коэн.

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На прошлой неделе он был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем". В конце недели его состояние ухудшилось. В ночь на понедельник была констатирована его смерть.

Раввин Шалом Коэн учился в йешиве "Порат Йосеф", крупнейшей йешиве восточных евреев, а затем возглавлял йешиву на протяжении десятилетий. В 1983 году он стал первым сефардским раввином, публично поддержавшим партию ШАС и много лет был приближенным к раввину Овадии Йосефу и к главе партии Арье Дери. После того, как Дери отбыл наказание в тюрьме, раввин Шалом Коэн убеждал раввина Овадию Йосефа при первой возможности вернуть Дери к руководству партией.

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В 2013 году, после смерти Овадии Йосефа, раввин Шалом Коэн возглавил Совет мудрецов Торы. В первые годы он делал немало резких политических заявлений. В частности, перед выборами 2015 года раввин Шалом Коэн выступил с нападками на партию "Байт Иегуди", которую в тот момент возглавлял Нафтали Беннет. "Есть те, кто называют себя еврейским домом, но на самом деле это дом без евреев", – заявил тогда раввин Коэн.

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Ожидается, что преемником раввина Шалома Коэна во главе Совета мудрецов Торы станет раввин Шимон Баадани.