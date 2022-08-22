ШАБАК потребовал от руководства Палестинской автономии не вмешиваться в выборы в Кнессет

На прошлой неделе израильская Общая служба безопасности (ШАБАК) направила руководству Палестинской автономии в Рамалле предупреждение с требованием не пытаться вмешиваться в ход выборов в Кнессет, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Согласно службе новостей N12, предупреждение было сделано еще до двух тайных встреч, проведенных главой палестинской разведки Маджидом Фараджем с депутатами Кнессета от Объединенного списка арабских партий. В ходе этих встреч Фредж выразил обеспокоенность по поводу того, что низкий уровень активности арабских избирателей на выборах в Кнессет может вернуть к власти лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу.

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В Рамалле заявили, что не вмешиваются в ход выборов в Израиле, и что все встречи с депутатами Кнессета, как арабскими, так и еврейскими, проходят в рамках обычного политического диалога.

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ШАБАК проводит в последние месяцы "Операцию по защите демократии", усилия которой сосредоточены на предотвращении иностранного вмешательства в выборы в Кнессет. Основной угрозой ходу выборов в ШАБАКе считают Иран и Россию, которые пытаются содействовать поляризации общества и хаосу, используя социальные сети. Так, в ходе прошлых выборов ШАБАК добился удаления 140 тысяч фальшивых иранских профилей в социальных сетях.

Напомним, что три дня назад служба новостей N12 сообщила о встречах Фараджа с депутатами Кнессета Айманом Удэ, Ахмадом Тиби и Сами Абу Шхадэ.

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Источники N12 сообщают, что на этой встрече Фарадж дал понять своим собеседникам, что администрация Палестинской автономии опасается возвращения лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу в кресло премьер-министра Израиля. В частности, отмечалось, что к такому результату может привести разобщенность израильского арабского сектора и низкая явка избирателей, представляющих этот сектор, на выборы в Кнессет 25-го созыва. Поэтому Фарадж настоятельно рекомендовал своим собеседникам сохранить единство и добиться высокой явки своих избирателей.

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Высокопоставленный представитель Палестинской администрации подтвердил редакции N12 факт такой встречи, но подчеркнул: хотя представители руководства ПА регулярно встречаются с арабскими и еврейскими депутатами Кнессета, Рамалла не вмешивается в израильские выборы.

В руководстве "Ликуда" заявили, что речь идет о возможном вмешательстве ПА в процесс выборов в Израиле, чтобы нанести ущерб Нетаниягу. "Ликуд" намерен обратиться в общую службу безопасности (ШАБАК) и потребовать тщательного расследования обстоятельств этой встречи в Рамалле.

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58-летний Маджид Фарадж, считающийся одним из возможных преемников Махмуда Аббаса, окончил школу UNRWA и университет "Аль-Кудс". Был одним из лидеров молодежного крыла ФАТХа во время первой интифады. Провел несколько лет в тюрьме. Входил в боевую террористическую организацию "Танзим". С 2007 года возглавлял "военную разведку", затем превентивную службу безопасности ПА. Его отец был застрелен израильскими военными в 2002 году, все братья прошли через израильские тюрьмы.

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Бывший посол Израиля в ООН и кандидат в депутаты Кнессета от "Ликуда" Дани Данон заявил, что ШАБАК должен вызвать депутатов Тиби, Удэ и Шхаде на допрос, а если они сотрудничают с Палестинской автономией в ее попытках вмешаться в ход выборов, то предъявить им обвинения.