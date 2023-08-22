БАГАЦ отклонил просьбу правительства, заседание по рассмотрению законности ограничения принципа неприемлемости не будет отложено

Высший суд справедливости отклонил просьбу правительства отсрочить заседание по рассмотрению исков против закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.

Заседание будет проведено, как и планировалось, 12 сентября.

Симха Ротман, глава законодательной комиссии Кнессета и один из авторов юридической реформы правительства, заявил после сообщения БАГАЦа, что Высший суд справедливости стремится привести страну к конституционному кризису.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

"БАГАЦ борется за сохранение своего превышение власти и готов вести страну к хаосу", - заявил Ротман.

Напомним, петиции против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости суд будет рассматривать в своем полном составе. Это заседание будет проходить под председательством председателя Верховного суда Эстер Хайют. Впервые в истории БАГАЦа в обсуждении примут участие все 15 судей.

9 августа Высший суд справедливости в составе 15 судей потребовал от правительства и Кнессета ответить на петиции против закона. В постановлении суда подчеркивалось, что оно вынесено исключительно из процедуральных соображений, и оно не выражает позицию судей по рассматриваемому вопросу и относительно перспектив рассмотрения петиции.

adv_14 incontent_2