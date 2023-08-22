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    В Израиле

    БАГАЦ отклонил просьбу правительства, заседание по рассмотрению законности ограничения принципа неприемлемости не будет отложено

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    БАГАЦ отклонил просьбу правительства, заседание по рассмотрению законности ограничения принципа неприемлемости не будет отложено
    Flash90. Фото: Г.Йоханан

    Высший суд справедливости отклонил просьбу правительства отсрочить заседание по рассмотрению исков против закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.

    Заседание будет проведено, как и планировалось, 12 сентября.

    Симха Ротман, глава законодательной комиссии Кнессета и один из авторов юридической реформы правительства, заявил после сообщения БАГАЦа, что Высший суд справедливости стремится привести страну к конституционному кризису.

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    "БАГАЦ борется за сохранение своего превышение власти и готов вести страну к хаосу", - заявил Ротман.

    Напомним, петиции против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости суд будет рассматривать в своем полном составе. Это заседание будет проходить под председательством председателя Верховного суда Эстер Хайют. Впервые в истории БАГАЦа в обсуждении примут участие все 15 судей.

    9 августа Высший суд справедливости в составе 15 судей потребовал от правительства и Кнессета ответить на петиции против закона. В постановлении суда подчеркивалось, что оно вынесено исключительно из процедуральных соображений, и оно не выражает позицию судей по рассматриваемому вопросу и относительно перспектив рассмотрения петиции.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Августа 2023
    СМИ: адвокат Илан Бомбах будет представлять в БАГАЦ позицию правительства во время рассмотрения "принципа неприемлемости"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Августа 2023
    БАГАЦ потребовал от правительства и Кнессета объяснений по поводу "принципа крайней неприемлемости"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Июля 2023
    12 сентября БАГАЦ соберется в полном составе для обсуждения закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости
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