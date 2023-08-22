Средства на оказание украинским беженцам медицинской помощи все еще не переведены

По состоянию на утро вторника, 22 августа, украинские беженцы в Израиле все еще не могут получить бесплатную медицинскую помощь.

Напомним, что о решении продлить страховки и бесплатное медицинское обслуживание для беженцев было торжественно объявлено генеральным директором канцелярии главы правительства Йоси Шели в минувший четверг, 17 августа. В канцелярии главы правительства обещали, что решение вступит в силу в воскресенье, 20 августа. Однако в министерстве социального обеспечения никаких денег на это не получили. Беженцам, обращавшимся в последние дни за медицинскими услугами, было в них отказано.

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Напомним, по данным, полученным нашей редакцией от осведомленных источников, генеральный директор канцелярии главы правительства Йоси Шели в ходе совещания в четверг также принял решение в ближайшее время назначить координатора, задачей которого будет объявление тендера и выбор страховой компании. Эта компания с января по конец декабря 2024 года (пока речь идет ровно о годе) будет заниматься страховкой беженцев.

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Вопрос о финансировании страхования и лечения беженцев также будет решать координатор, которого должны назначить "в ближайшее время".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию главы правительства с просьбой о комментариях. Ответ пока не получен.