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    В Израиле

    Средства на оказание украинским беженцам медицинской помощи все еще не переведены

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    Средства на оказания украинским беженцам медицинской помощи все еще не переведены
    Tomer Neuberg/Flash90

    По состоянию на утро вторника, 22 августа, украинские беженцы в Израиле все еще не могут получить бесплатную медицинскую помощь.

    Напомним, что о решении продлить страховки и бесплатное медицинское обслуживание для беженцев было торжественно объявлено генеральным директором канцелярии главы правительства Йоси Шели в минувший четверг, 17 августа. В канцелярии главы правительства обещали, что решение вступит в силу в воскресенье, 20 августа. Однако в министерстве социального обеспечения никаких денег на это не получили. Беженцам, обращавшимся в последние дни за медицинскими услугами, было в них отказано.

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    Напомним, по данным, полученным нашей редакцией от осведомленных источников, генеральный директор канцелярии главы правительства Йоси Шели в ходе совещания в четверг также принял решение в ближайшее время назначить координатора, задачей которого будет объявление тендера и выбор страховой компании. Эта компания с января по конец декабря 2024 года (пока речь идет ровно о годе) будет заниматься страховкой беженцев.

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    Вопрос о финансировании страхования и лечения беженцев также будет решать координатор, которого должны назначить "в ближайшее время".

    Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию главы правительства с просьбой о комментариях. Ответ пока не получен.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Августа 2023
    Медицинская помощь беженцам: будет назначен координатор для проведения тендера на следующий год
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